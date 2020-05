Piazza Affari in profondo rosso con banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che accusano perdite consistenti in scia alla pessima performance di Wall Street. pesano leed anche per glisull'economia.che accusa la pubblicazione di trimestrali deludenti da alcune big europee.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,086. Lieve miglioramento dello, che scende fino a +234 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,81%.sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,47%, soffre, che evidenzia una perdita dello 0,89%, e pesante, che segna una discesa di ben -1,67 punti percentuali. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,20% sulTra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,96%.In luce, con un ampio progresso dell'1,43%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,29%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,91%.Sensibili perdite per, in calo del 2,85%.In apnea, che arretra del 2,71%.di Milano,(+6,74%),(+4,29%),(+3,50%) e(+3,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,08%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,90%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,00%.Affonda, con un ribasso del 2,54%.