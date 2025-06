Borse europee toniche, Piazza Affari inclusa

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, dopo il rinvio della decisione, per due settimane, da parte del presidente americano Donald Trump di un attacco all'Iran. Nel frattempo, i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito incontreranno, oggi a Ginevra, il loro omologo iraniano Abbas Araghchi, per tentare di riaprire i negoziati tra Iran e Occidente, in coordinamento con l’UE.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,151. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,67%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 73,8 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +93 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,43%.avanza dello 0,88%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,39%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,70%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,87% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,86% rispetto alla chiusura precedente.Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 2,05%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,01%, all’indomani del via libera dell’Antitrust europeo all’OPS su BPM. A Repubblica, il CEO Andrea Orcel ha detto che l’offerta potrebbe essere ritirata Buona performance per, che cresce dell'1,77%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,67%.del FTSE MidCap,(+2,33%),(+1,95%),(+1,77%) e(+1,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,68%.