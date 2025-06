Pesanti le piazze europee su crisi in Medio Oriente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, sul riaccendersi delle tensioni in Medio Oriente, dopo l'attacco di Israele all'Iran. Una mossa che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio e dell'oro, con gli investitori che si sono spinti verso i beni rifugio.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,62%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,09%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 9,10%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +89 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,38%.sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,46%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,11%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,42%, portando avanti la scia ribassista di cinque cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 41.826 punti, in calo dell'1,40%.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,63%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,77%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,55%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,75%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,06%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,03%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,03%.del FTSE MidCap,(+10,27%),(+1,06%),(+1,02%) e(+0,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,47%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,76%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,74%.