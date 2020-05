Terna, i risultati del primo trimestre

Terna

(Teleborsa) - Idei primi 3 mesi del 2020 dipari a 567,5 milioni di euro, registrano un aumento di 30,5 milioni di euro (+5,7%) rispetto al corrispondente periodo del 2019.L’ Ebitda (Margine Operativo Lordo) si attesta a 434,2 milioni di euro, in crescita di 14 milioni di euro rispetto ai 420,2 milioni di euro del primo trimestre 2019, principalmente per un migliore risultato delle Attività Regolate.L’(Risultato Operativo) del periodo, a valle di ammortamenti e svalutazioni pari a 152,2 milioni di euro, si attesta a 282,0 milioni di euro, in aumento di 2,2 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2019 (+0,8%).Ilsi attesta a 262,7 milioni di euro, rispetto ai 263,9 milioni di euro del corrispondente periodo del 2019 (-0,5%).L’di Gruppo del periodo è pari a 186,6 milioni di euro, in crescita di 0,6 milioni di euro (+0,3%) rispetto ai 186 milioni di euro del primo trimestre 2019.L’di 8.408,5 milioni di euro si confronta con 8.258,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019.