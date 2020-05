Tod's, fatturato primo trimestre -29%

Tod’s

(Teleborsa) - Nei primi tre mesi del 2020, il fatturato consolidato del Gruppoammonta a 152,8 milioni di Euro in calo del 29,4% rispetto al primo trimestre del 2019, anche a seguito di una "politica di consegne molto prudente in entrambi i canali di vendita".; a cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi dei primi tre mesi del 2019, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi sono pari a 152 milioni di Euro, in calo del 29,7% rispetto al primo trimestre 2019.a conferma che il lavoro fatto cominciava a produrre i suoi risultati.e ci hanno costretti a rivedere tutto, dando priorità a molte problematiche, spesso sconosciute, che abbiamo dovuto gestire inaspettatamente" - ha commentato-. Per quanto riguarda la seconda parte dell’anno,ma con grande attenzione alle risposte che daranno i mercati per poter essere pronti e reattivi ai primi segnali positivi".