Maturità, CSPI: misure di sicurezza o esame online

(Teleborsa) - Ilmetteo leda risolvere per dare semaforo verde allodell'esame di(che dovrebbe prendere il via da martedì 17 giugno alle ore 8.30) coinvolgendoE'che venga emanato con urgenza un p"stringente, dettagliato e prescrittivo a garanzia della salute di tutto il personale coinvolto" negli esami di Stato e degli alunni. In sua assenza o nell'impossibilità di poterne applicare le prescrizioni èquesta una delle raccomandazioni espresse a chiare lettere dalIeri, intanto, la titolare dell'Istruzione,durante un'audizione in Commissione Cultura della Camera ha ribadito che "Gli esami di Stato per il secondo ciclo avranno inizio il 17 giugno, con lo svolgimento ddella durata massima di, in presenza, senza che comunque sia messa aNon soloIl Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione guarda anche alla. Per questo, inserita in testa al parere sulla valutazione, la richiesta diper avviare l’anno scolastico 2020/21.