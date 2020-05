Poste Italiane, assemblea approva bilancio

Poste Italiane

(Teleborsa) - L'assemblea diha approvato il9 e deliberato un dividendo complessivo di 0,463 euro per azione (0,154 euro già versati quale acconto a novembre 2019 e i rimanenti 0,309 euro in pagamento a titolo di saldo nel mese di giugno 2020).Nominato il nuovoper il triennio 2020-2022, che conferma Maria Bianca Farina quale Presidente e Matteo Del Fante quale Ad, ed approvata larelativa all’esercizio 2020 e la relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2019, nonché ilbasato su strumenti finanziari destinato al personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta.Adeguato il compenso a PricewaterhouseCoopers per l’incarico di revisione contabile per l’esercizio 2019.