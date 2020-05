Covid-19, accordo tra Giglio Group e Confcommercio

Giglio Group,

(Teleborsa) - Prende il via la partnership tra Confcommercio esocietà di e-commerce 4.0, per la realizzazione del portalehttps://confcommercio.gigliosalute.it e la fornitura di mascherine protettive KN95-FFP2 senza valvola.In base all'accordo, tutte le imprese associate alla Confederazione possono acquistare da Giglio Group, a condizioni speciali ed esclusive, il dispositivo di protezione individuale per le vie respiratorie tramite il portale a loro riservato https://confcommercio.gigliosalute.it. La struttura di Giglio Group garantisce non solo l’approvvigionamento, ma la gestione della piattaforma digitale, ovvero del sito internet B2B, e di tutte le attività legate all'e-commerce quali logistica, trasporto, pagamenti e sdoganamento dei prodotti.Per"nell'ottica del sostegno alle attività del terziario di mercato per far fronte all'emergenza Covid-19per l’approvvigionamento e l’acquisto della tipologia professionale di mascherine protettive".ha commentato: "L'accordo con Confcommercio, perfezionato in piena Fase 2 dell’emergenza Covid-19 è estremamente importante, perché, contestualmente alla riapertura di tutte le attività, consente di dotare tutti i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale.sia dal punto di vistatecnologico, con la realizzazione di piattaforme B2B dedicate, come per Confcommercio, e grazie al recente accordo con il colosso cinese Sinopharm, di approvvigionarle con il meglio dei prodotti healthcare".