Landi Renzo vola in scia risultati trimestre

(Teleborsa) - Grande giornata per, che risulta uno dei migliori titoli del FTSE MIB con un rialzo del 18% circa. La società attiva nel settore dell'alimentazione a gas per auto ha presentato venerdì scorso: i ricavi sono scesi del 15% a 37,2 milioni di euro, ma risultano leggermente sopra l attese (36,6 milioni), mentre il, rispetto all’utile di 590 mila euro dell'anni prima., ma sembra che il mercato abbia apprezzato: sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento con un primario istituto di credito nazionale della durata di 48 mesi per 3 milioni euro e presi contatti con primari istituti finanziari al fine di poter accedere alle agevolazioni previste dal decreto Liquidità.L'analisi del titoloeseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società attiva nelle tecnologie per la mobilità ecologica più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,734 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 0,632. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,836.