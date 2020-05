(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, ha partecipato, a(Cosenza), all'. Presente anche il, oltre a diversi sindaci ed istituzioni locali."Avremmo voluto essere qui a marzo, per aprire questo cantiere, ma l'Italia era in ginocchio". Ha detto la Ministra. "Questa è un'e vi porto il saluto del presidente del Consiglio, che ho sentito in macchina, venendo qui. Questo di oggi è un segnale di concretezza e sono convinta che il futuro non sia un destino già scritto, ma il: dipende da voi, ma io sono qui per dirvi che"."Ci siamo detti due cose: la ricchezza della discussione in corso su come fare le opere, farle in fretta e bene, e la necessità di continuare comunque a farle, qualunque siano le regole". Ha continuato Paola De Micheli, all'inaugurazione del terzo megalotto della strada statale 106 Jonica.. Noi non abbiamo aspettato e. L'altra grande questione e' quella di continuare ad investire in questa terra, e abbiamo tanti progetti - molti dei quali sono partiti".