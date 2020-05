Walmart in rialzo a Wall Street festeggia la trimestrale

Wal-Mart

Dow Jones

big della grande distribuzione

indice americano

Wal-Mart

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il titolo, che tratta in utile dell'1,41% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni contribuisce la trimestrale annunciata dal colosso della vendita al dettaglio che ha registrato un risultato netto di 1,18 dollari per azione, 6 centesimi sopra le stime degli analisti. Anche i ricavi superano le aspettative: le vendite nello stesso negozio sono aumentate del 10% rispetto +7,2% indicato dal consensus.Walmart ha ritirato la guidance per il 2020 a causa dell'incertezza legata ai coronavirus.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,66%, rispetto a +1,22% dell').Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 131,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 128,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 134,4.