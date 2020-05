Askoll EVA emette nuove azioni ordinarie a favore di Negma

Askoll EVA

(Teleborsa) -annuncia che sono state emesse le, assegnate a seguito della ricezione lo scorso 11 maggio 2020 della richiesta di conversione per la prima parziale tranche del prestito obbligazionario emesso in data 17 aprile 2020. Il prestito fa parte dell'accordo di investimento annunciato nel marco scorso e sottoscritto da Negma.Le nuove azioni ordinarie Askoll emesse a favore di Negma rappresentano complessivamenterappresentative del capitale sociale post-conversione, che risulterà essere suddiviso in complessive 16.279.768 azioni ordinarie.La prima parziale tranche del Prestito presenta un residuo di 12 obbligazioni ancora da convertire per un valore complessivo di 120.000 euro.