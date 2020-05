Concessioni Autostrade, la parola al Governo che prende altro tempo

Gruppo Atlantia

(Teleborsa) - Resta altasul rinnovo della concessione di, il gestore autostradale controllato dalche controlla la più grande rete italiana.Sul tema e sullail 5 marzo scorso, torna il quotidiano La Repubblica, parlando della possibilità che la società accetti una"pur di non vedersi revocare la concessione sulla rete". La proposta di Atlantia includerebbe sia ladelleper cinque anni che dell'attualmente quantificato in 23 miliardi). Un pacchetto complessivo che, tra maggiori manutenzioni e altre voci, varrebbe 2,9 miliardi, giudicato sinora "non sufficiente", fatte salve le modifiche sule tariffe previste dal nuovo PEF (Piano Economico Finanziario) presentato ad aprile.A questo proposito, la Ministra Paola de Micheli oggi ha confermato "da quando ci siamo insediati a oggi Aspi ha fatto molte proposte" ed ha assicurato cheancheinviate dalla società "sulla base di un'analisi tecnica che ha una complessità enorme e per la qualededicare".Sul tema deldi ASPI al Governo è intervenuto l'Amministratore delegatosulle pagine de La Stampa, affermando: "Nessuna minaccia e tantomeno nessun ricatto". Il manager ha parlato diricordando "da quando il DL Milleproroghe ha cambiato in modo unilaterale la nostra Convenzione, il nostroa livello spazzatura eper gli investimenti".Anche la Ministra Paola De Micheli ha confermato che al MIT "che Autostrade per l'Italia non voglia fare gli investimenti", precisando che "ovviamente il piano degli investimentiche troveremo rispetto alla".