Commissione UE presenta il suo "Piano Marshall"

(Teleborsa) - Un Piano senza precedenti per la ripresa dell'economia europea travolta dalla crisi, anch'essa senza precedenti, del coronavirus. Riflettori puntati sulla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che oggi alza il velo sulla proposta messa a punto dall'esecutivo europeo sulintegrato nel Quadro finanziario pluriennale dell'Unione, (formulata tenendo conto delle istanze di Francia e Germania da un lato e dei rigoristi dall'altro) per rispondere in manieraallopiù severo della storia europea.Ancora mistero sull'esatta" del Recovery Instrument che sarà svelata a breve da von der Leyen, ma la cifra complessiva dovrebbe aggirarsi attorno ai 1000 miliardi di euro da investire, tra contributi destinati a aree e settori più colpiti e prestiti agevolati a tassi bassi e scadenze temporalmente lunghe. Dopo chet avrà messo tutte le carte sul tavolo, inizierà la "partita tecnica", tutta in salita, sul piano politico. Servirà, infatti, l'unanimità dei 27 e semaforo verde del Parlamento europeo.da un lato,dall'altro:è chiamata a scegliere. La sfida lanciata dal coronavirus è appena iniziata. Possiamo raccoglierla e vincerla, trasformando la crisi in opportunità, oppure fallire. "Sono certo che queste misure, per quanto temporanee lasceranno un- ha detto ieri l'eurocommissario Gentiloni - cheIeri, intanto, il Presidente del Consiglio Giuseppeha avuto uno scambio di vedute telefonico con il Primo Ministro olandese, Markriguardo a un "Recovery Fund" quale "componente fondamentale per una risposta europea tempestiva ed efficace alla sfida senza precedenti del Covid-19".