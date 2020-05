Elettra Investimenti, da Unicredit finanziamento con garanzia SACE

Elettra Investimenti

Unicredit

(Teleborsa) -comunica l’avvenuta erogazione di un finanziamento da Euro 11 milioni assistito dalle garanzie rilasciate da SACE nell’ambito del programma Garanzia Italia.Il finanziamento, avente una durata didi cui 16 di preammortamento, è destinato a supportare il piano di sviluppo del Gruppo Elettra, che prevede nel biennio 2020-2021 ulteriori investimenti per oltre 20 milioni di euro (di cui circa la metà coperti da risorse già disponibili).di Elettra investimenti ha così commentato: “Sono estremamente soddisfatto della rapidità con cui Elettra Investimenti ha ottenuto il supporto finanziario messo a disposizione delle imprese dal Governo italiano in risposta alla diffusione del Covid19. I tempi di rilascio da parte di SACE della garanzia prevista dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, sono stati estremamente rapidi così come sono state efficaci le modalità di definizione della necessaria documentazione contrattuale. Ringrazioper la fiducia accordata al nostro piano industriale e per l’efficiente lavoro svolto che ha permesso ad Elettra Investimenti di essere tra le primissime società in Italia a ricevere risorse finanziare assistite da garanzia SACE”.