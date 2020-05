Liquidità, moratorie prestiti: 2,4 milioni richieste

(Teleborsa) - Sale ail numero di richieste di adesione alleper un valore d. Numeri che l'ABI definiscesottolineando l'impegno delle banche negli ultimi mesi e segnalando che "continuano a crescere cospicuamente anche tutte le altre attività bancarie indirizzate ad affrontare l'emergenza economica conseguente al coronavirus"."Vedono" quotale richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentate al Fondo Centrale di Garanzia. Attraversodi SACE sono state concesse garanzie per, su 27 richieste ricevute.Questi i principali risultati dellaeffettuata dalla Task force di cui fanno parte Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e SACE, costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19,Continuano a crescere rapidamente, a poco più di 134 mila, le domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio di circa 87.000 euro. Le moratorie dell'ABI e dell'Assofin rivolte alle famiglie, avviate alla fine di aprile, hanno raccolto quasi 300 mila adesioni, per oltre 9 miliardi di prestiti.Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) segnalano che sono complessivamentele richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo al 26 maggio 2020 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 1In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i decreti Cura Italia e Liquidità sono 392.376, pari ad un importo di circaDi queste, oltresono riferite a finanziamenti fino a 25.000 euro, con percentuale di copertura al 100%, per un importo finanziato di circache, secondo quanto previsto dalla norma, possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore.