Sassoli avverte: Piano ambizioso o Parlamento non lo sosterrà

(Teleborsa) -per quello che è stato ribattezzato il "Piano Marshall" della Commissione UE sulla quale la Presidentealzerà il velo a breve, sintesi della richiestada un lato e dei cosiddettidall'altro. Dopo che Palazzo Berlaymont avrà messo tutte le carte sul tavolo, inizierà lasul piano politico. Servirà, infatti, l'unanimità dei 27 edel"Se ilnon sarà all'altezza delle ambizioni, il Parlamento non lo sosterrà". Lo dice a chiare lettere, in una intervista alla Stampa, il Presidente del Parlamento europeo, Davidche chiede un progetto "che rafforzi le politiche di sviluppo, faciliti ile la digitalizzazione, sostenga le economie in crisi. Perché, altrimenti, difficilmente il mercato si risolleverà".L'avvertimento è. "Siamo autorità di bilancio e abbiamo l'ultima parola: tutto il percorso deve essere convincente", ribadisce Sassoli secondo il quale bisogna rivedere alcune regole della democrazia comunitaria, renderle più "per consentire decisioni rapide, senza incartarsi con diritti di veto che bloccano tutto. La Germania, che avrà la presidenza dell'UE nel secondo semestre, è favorevole a farlo".La strada è obbligata: risposte ambiziose in grado diil progetto europeo, proiettandolo ai prossimi 10 anni per un percorso che, ribadisce Sassoli, deve necessariamente passare "dall'attribuzione di maggiori competenze all'UE", "quelle sanitarie, ad esempio, così da non farci coglieredalle pandemie".