Scuola, protesta multiservizi in Campidoglio. Venerdì nuovo incontro

(Teleborsa) - Dopo che il confronto di martedì scorso tra i sindacati e l'amministrazione capitolina non ha portato a nessun risultato, ieri i, rimasti senza lavoro a causa dello stop imposto dall', sono scesi in piazza davanti alla sede delper protestare. "Lavoro subito o presidio a oltranza finché non avremo la rassicurazione di poter tornare alle nostre mansioni immediatamente. Oltre duemila lavoratori non hanno più reddito da due mesi la sindaca Raggi deve prendere posizione", ha affermato ildurante la manifestazione.Sostegno ai lavoratori è arrivato dal Pd. "Esprimiamo loro tutta la nostra solidarietà e sostegno. Sono persone rimaste senza stipendio, con prospettive incerte e con famiglia spesso monoreddito. Va fatto tutto il possibile per trovare delle soluzioni per sostenere questi lavoratori e le loro famiglie. Abbiamo presentato degli atti con l'auspicio che giunta e maggioranza capitolina siano consapevoli della necessità di adottare provvedimenti per riaprire i servizi educativi sin dal periodo estivo", hanno affermato in una nota ile laIn seguito alla protestaha fatto sapere che convocherà percon ie degli. Al centro del tavolo con i delegati sindacali ci sarà unche il Comune sta mettendo a punto per garantire, nel rispetto delle norme vigenti, la massima tutela dei posti di lavoro e dei livelli salariali. "In particolare, – spiega il Comune di Roma – si lavorerà all'ipotesi di garantire la ripresa di alcune attività in cui erano impegnati i lavoratori, come la pulizia e la piccola manutenzione degli istituti scolastici, e comunque assicurare la continuità nell'accesso agli ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda in particolare Roma Multiservizi, dopo l'espletamento della gara a doppio oggetto sta andando avanti l'iter per la costituzione della nuova società a capitale misto pubblico-privato, controllata direttamente dal Campidoglio con il 51%, per la gestione dei servizi di interesse generale svolti in particolare negli istituti scolastici di Roma: pulizia nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali, manutenzione del verde e attività di accoglienza e sorveglianza. Questa soluzione – conclude la nota – consente la massima salvaguardia dei livelli occupazionali, un controllo più stringente sull'attività dell'azienda (oggi controllata al 51% da Ama) e sull'efficienza dei servizi rispetto alle risorse stanziate".