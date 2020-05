American Airlines annuncia tagli in scia a crisi

(Teleborsa) - Neppuresembra essere uscita indenne dall'impatto devastante che ha avuto ilsul settore aereo e, di riflesso, sulla più grande compagnia negli: annunciato un piano che prevede il taglio deldi staff manageriale e amministrativo. Il gruppo avrebbe messo sul piatto anche incentivi per assistenti di volo e dipendenti per incoraggiare le uscite., Vice direttrice generale della divisione people and global engagement dinell' annunciare che comunque sarà avviato un tavolo di confronto con i sindacati, ha commentato: "Nonostante la liquidità precedente la pandemia, gli aiuti significativi arrivati dal governo e il cash raccolto sui mercati dei capitali ci assicurino le basi per la stabilità, abbiamo bisogno di ridurre la nostraincluse le nostre spese più significative: il costo dei compensi e dei benefit". A fine 2019, American Airlines contava su una forza lavoro di circaLo scorso aprile, l’amministrazione Trump ha messo sul piatto un "per le maggiori compagnie aeree americane. Da Delta a United Airlines, da American Airlines a Southwest Airlines. Gli aiuti per i vettori Usa, un mix di prestiti e sussidi in parte garantiti da titoli, sono stati concessi dal Dipartimento del Tesoro Usa in cambio delfino a settembre.