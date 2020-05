Atlantia, disponibile a valutare nuovi soci con certezza concessione

Atlantia

(Teleborsa) -si dicea valutarenel capitale della controllata- Autostrade per l'Italia, ma avendoe "nel rispetto dei diritti degli attuali soci di minoranza". Lo ha affermato il management della holding di controllo, rispondendo alle domande degli azionisti, in vista dell'assemblea di domani 29 maggio 2020, che si svolgerà a porte chiuse a causa delle restrizioni imposte dall'epidemia di Covid-19.Il management conferma di avereper le società controllate, ma questa ipotesi è- Aeroporti di Roma.A proposito di, la holding fa sapere che non si sono ancora "avverate le condizioni per l'avvio di una vera e propria trattativa con potenziali offerenti", ma "con primari investitori istituzionali nazionali e internazionali interessati a valutare un eventuale investimento nella società".Il management conferma anche che,della concessione, idi Autostrade "potrebbero esercitare il recesso e richiedere ildei rispettivi prestiti" e la società "sarebbe tenuta a ripagare tale ingente ammontare di debitiavere lenecessarie". "Tale situazione - sottolinea Atlantia - pregiudica sin da ora per entrambe le società (tenuto conto della garanzia rilasciata da Atlantia a beneficio di Autostrade per un ammontare di circa 4,8 miliardi) le possibilità di finanziare sui mercati dei capitali i propri fabbisogni di liquidità".Il titolo Atlantia in Borsa ha avuto nel pomeriggio una immediata reazione nervosa a queste indicazioni, ma ha recuperato dai minimi e conferma verso la chiusura un calo frazionale dello 0,76%.