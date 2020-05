Banca Generali, crescita nel wealth management con focus su digitale

Banca Generali

Blackrock

UBS

JP Morgan

(Teleborsa) -. Lo ha affermato l'Amministratore delegato,, in occasione di un webinar sul digital wealth management, ricordando che in sette anni il patrimonio gestito è passato da 25 a 65 miliardi di euro e la quota del private banking da 12 a 45 miliardi."Abbiamocalato nella relazione tra cliente e banker: un rapporto basato sullama che la", ha spiegato il manager, parlando del rapporto cliente-banker.In questi anni - ha detto - Banca Generali haed ha anche strettocome, perché "hanno una capacità di investimento che una banca, seppure in crescita come la nostra, non si potrebbe mai permettere" e stanno investendo nel digitale.L'Ad di Banca Generali ha parlato anche dellain Italia, affermando che. "Siamo entrati in questa crisi con una disoccupazione del 30% e non mi stupirei se oggi fossimo intorno al 50%", ha affermato Mossa, aggiungendo che