Air France riparte con i collegamenti da e per l’Italia

(Teleborsa) -. Entro la fine del mese di giugno saranno operativiIl Gruppo Air France-Klm ha comunicato anche, nel dettaglio, il programma dei collegamenti.: per Amsterdam, un volo al giorno, e per Parigi Charles de Gaulle, fino a 11 voli a settimana.: per Amsterdam, un volo al giorno, e per Parigi Charles de Gaulle, a partire dal 4 giugno, fino a 7 voli a settimana.: per Parigi Charles de Gaulle, a partire dal 10 giugno, fino a 4 voli a settimana.: per Parigi Charles de Gaulle, a partire dall'8 giugno, fino a 8 voli a settimana.: per Parigi Charles de Gaulle, a partire dal 13 giugno, fino a 3 voli a settimana.