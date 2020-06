Garante revoca sciopero scuola dell'8 giugno

(Teleborsa) - La commissione di Garanzia per gli scioperi ha invitato i sindacati dallaIn una lettera inviata a Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams, il commissario Orsola Razzolini ha evidenziato nella convocazione dello sciopero alcune violazioni.In particolare non sono stati rispettati i "termine di preavviso", che non può essere inferiore a 15 giorni, e la "regola dell'intervallo tra azioni di sciopero" di almeno 7 giorni rispetto allo sciopero già indetto da Cobas per il 5 giugno."Si invitano le Organizzazioni sindacali - si legge - a revocare l'azione di sciopero, dandone tempestiva comunicazione anche alla Commissione. Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere".