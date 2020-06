Eni in rally su voci riorganizzazione

ENI

(Teleborsa) - Brillain vetta al paniere del FTSE MIB, con un guadagno del 4,23%, amplificato dagli scambi bassi di questa giornata festiva. A sostenere i corsi azionari le indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore circa unadel Gruppo in: una dedicata altradizionale (upstream e downstream) ed una focalizzata sullaLa prima - scrive il quotidiano - farebbe capo all'attuale Cfo, l'altra verrebbe affidata ad. Per ora, la società del cane a sei zampe non ha smentito né confermato la notizia.L'andamento delnella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 8,47 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 8,822. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 9,17, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.