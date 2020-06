Gruppo FS: misurazione della temperatura per chi viaggia con AV e InterCity

(Teleborsa) - A seguito del provvedimento disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che aggiorna le linee guida precedentemente stabilite e che si aggiunge alle varie azioni intraprese per il contenimento del Covid-19,, nelle stazioni ferroviarie italiane dell'alta velocitàper tutti i passeggeri che si metteranno in viaggio sui treni della media e lunga percorrenza, quindi siacheLospecificando anche che. Dal 3 giugno a chi si sposta con i treni Alta Velocità e InterCity, nel caso sia rilevata una temperatura superiore ai 37,5° C non sarà consentito l'accesso a bordo del treno.Ilquindi raccomanda a tutti i viaggiatori di, per consentire un agevole svolgimento dei controlli ed evitare che si creino assembramenti. Dal 3 giugno saranno 80 le Frecce e 48 gli InterCity in circolazione sulle principali direttrici del Paese, insieme a 4.653 corse regionali.