Gruppo FS unito contro la violenza sulle donne

(Teleborsa) - Riconoscere la violenza è il primo passo per fermarla. Ilin occasione della giornata internazionale per l’, conferma il proprio impegno nel contrastare ogni forma di abuso, discriminazione e sopraffazione di genere e diffondere una cultura del rispetto come valore imprescindibile e identitario.Le facciate diper condannare violenze, abusi e femminicidi, mentreuniti nella comune lotta alla violenza di genere.verranno, inoltre, inaugurate domani presso l’impianto die aQuest’anno il Gruppo FS, in collaborazione con, ha creato una guida pratica e abilitante con l’obiettivo di accrescere la, da quelle più evidenti a quelle più silenziose e quotidiane; violenza psicologica, economica, fisica e sessuale, stalking e cyberviolenza. Una grafica immeditata offre strumenti concreti a chi desidera agire, per sé o per qualcun’altra, in modo informato, rispettoso e incisivo.Quattro sono i segnali che possono aiutare a comprendere se una persona vive in un contesto relazionale potenzialmente pericoloso o controllante: lasono i primi indicatori di una possibile violenza esplicitata in offese,che minano l’autostima e fanno sentire la persona inadeguata;, con il progressivo allontanamento da familiari, amici e reti di sostegno; ilcon una sorveglianza costante dei dispositivi elettronici; e, infine, minacce e segni fisici di maltrattamenti.Se si sospetta che una donna stia subendo una violenza e si riconoscono alcuni di questi segnali è possibile intervenireun gesto silenzioso per chiedere aiuto in caso di violenza domestica, anche quando le parole non sono una strada percorribile.Il Gruppo FS ha ottenuto, recentemente, lache conferma il proprio impegno nel valorizzare differenze e unicità e promuovere una cultura aziendale inclusiva ed equa. Il Gruppo si è dotato, dal 2017, del proprioe dala supporto di tutti i lavoratori e lavoratrici attivo per la prevenzione delle molestie.