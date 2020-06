Jindal, Patuanelli: "Possibile ruolo attivo dello Stato"

(Teleborsa) - Il Governo è pronto ad assicurare unÈ quanto dichiarato dal ministro per lo Sviluppo economicodopo la videoconferenza con, presidente del gruppo JSW, a cui hanno partecipato anche i Sottosegretari Alessia Morani e Alessandra Todde, il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e il Presidente e Ad di JSW Italy Virendar Bubbar.Il confronto, definito in una nota del Mise "collaborativo e costruttivo", ha consentito di "delineare un percorso condiviso che garantisca i lavoratori e il prosieguo delle attività produttive a Piombino" colpite, come tutto il settore siderurgico, dall'emergenza Covid.Patuanelli ha sottolineato che anche le acciaierie di Piombino rientrano nel piano del Governo per supportare "un nuovo modello di siderurgia ecosostenibile in Italia", motivo per cui si ipotizza un "per "agevolare la ripresa produttiva del sito e accompagnare gli investimenti necessari all'ammodernamento degli impianti".Dal suo canto, Jindal si è impegnato a presentare entroper la modernizzazione dello stabilimento di Piombino, "garantendo all'azienda la liquidità necessaria per la produzione e gli investimenti".