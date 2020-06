Riapertura Regioni, in Sardegna registrazione obbligatoria per turisti

(Teleborsa) - Nuovooggi, mercoledì 3 giugno, verso una nuova normalità con il viaagli spostamenti tra Regioni che procedono in ordine sparso per cercare di limitare il rischio di nuovi contagi nei propri territori, specie quelle delmeno colpite dalla pandemia rispetto al Nord Italia, che vogliono evitare una diffusione incontrollata in scia ai tanti arrivi. Da oggi, chi arriva inavrà l'obbligo di segnalarsi ma non più di fare la quarantena domiciliare.e non volontaria, anche per chi arriva incon un questionario che traccia anche gli eventuali spostamenti interni. Il questionario va compilato on line sul sito della Regione prima della partenza, o attraverso la app "Sardegna Sicura" per il tracciamento dei contatti su base volontaria. Lo prevede l'ordinanza, firmata ieri a tarda notte, dal GovernatoreUna copia della ricevuta della registrazione dovrà essere allegata allaLa registrazione èper "tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza", come si legge nell'ordinanza regionale. Fino alper chi non ha fatto la registrazione in via telematica, potrà farla manualmente a bordo. Previsti ancheer i turisti che arriveranno sull'Isola con il test sierologico.Nel primo giorno di riapertura, gli italiani non hanno perso tempo: non sono, infatti, mancate lein autostrada che avevamo dimenticato nei mesi del