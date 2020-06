BCE, Lagarde: crollo economia europea "senza precedenti"

(Teleborsa) - Come da pronostico, con i mercati alla finestra, la BCE ha annunciato che il(PEPP) sarà incrementato diraggiungendo così quotaNella conferenza stampa di rito, la Presidenteha parlato di unnel secondo trimestre", di "fortiche hanno portato a cadute significative di spese per consumi e investimenti" e di un recupero soloa fronte dipost minimi.Laha tagliato drasticamente le sue stime di crescita per l'Eurozona quest'anno, portando ilcon una revisione di nove punti e mezzo rispetto alle ultime previsioni. Neldovrebbe arrivare un rimbalzo del 5,2%, seguito da un +3,3% l'anno dopo. Tagliate anche le stime sull'inflazione dell'Eurozona che nel 2020 si posizionerà allo 0,3%, nel 2021 allo 0,8% mentre nel 2022 salirà all'1,3%.La BCE - che attende che il rimbalzo dell'economia dell'area euro inizi nel terzo trimestre dopo il collasso dovuto alla crisi pandemica - precisa anche che ad oggil'ipotesi di estendere i suoi piani di acquisti di titoli a emissioni con rating sotto il livello investment grade (junck), tuttavia "continueremo a- Nel sottolineare che il Consiglio direttivo della Bce chiede "un forte e tempestivo sforzo per sostenere la ripresa" dopo ideliberati dall'UE (la cifra che mobiliteranno Sure, Mes e Bei, ndr) la Lagarde ha anche accolto con favore "la proposta della Commissione europea di unper sostenere le regioni e i settori più colpiti dalla pandemia".