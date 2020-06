ADP, risultati 2019 in forte crescita. Onesti: "Conferma validità scelte strategiche"

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione della societàche gestisce i principali scali pugliesi, fra cui Bari e Brindisi, ha chiuso l'esercizio 2019 con undi euro,rispetto al 2018.Il, nell'illustrare i dati di bilancio, ha parlato di un 2019, anche sotto il profilo dello sviluppo della rete aeroportuale. "Un anno da incorniciare - ha sottolineato - per gli eccellenti risultati ottenuti sia per la crescita del traffico passeggeri, sia per il raggiungimento di obiettivi die diin una prospettiva dia valere nel lungo termine e nel rispetto delle aspettative di tutti gli stakeholder".si sono attestati adi euro, inrispetto all'anno prima, a fronte di una solidapasseggeriche si è portato su un record di, a fronte di un aumento del traffico nazionale (+5,2%) e di una crescita più forte di quello internazionale (+18%) a 3,2 milioni di passeggeri.L’risultato didi euro e l’si è attestato ai euro, frutto della rigorosa politica di efficientamento della gestione e di miglioramento della produttività.Nel 2019 gliammontano adi euro. L’organizzazione conta, al 31 dicembre 2019, 344 unità.Una rigorosa linea di prudenza ha ispirato le decisioni del CdA che, in considerazione delle pesanti conseguenze economico – finanziarie che la rete aeroportuale pugliese subirà per via dell’emergenza sanitaria Covid -19, e al fine di garantire la solidità finanziaria della società, ha deliberato la, al fine di rafforzare il patrimonio netto aziendale."Tutti i principali indicatori evidenziano lain materia di miglioramento delle performance aziendali, grazie anche alssicurato a favore dello sviluppo della Rete Aeroportuale Pugliese dagli azionisti e, in particolare, dallache non ha mai fatto mancare ilalle traiettorie di crescita della Società", ha affermato il Presidente Onesti, aggiungendo che proprio questa solidità "fa guardare connazionale e globale" provocata dalla pandemia di Covid-19."Dalla lettura dei dati di bilancio- ha concluso il Presidente - emerge un’azienda sana nei fondamentali patrimoniali, economici e finanziari. Aeroporti di Puglia ha le carte in regola per poter- bruscamente interrotto dall’emergenza sanitaria - e per la cui realizzazione, in questi anni, sono state fatte scelte mirate, come dimostrano i passi avanti compiuti sul piano dell’autonomia finanziaria, del merito creditizio acquisito, della fiducia e della reputazione conquistate sui mercati internazionali, nonché sulla crescita del brand value".