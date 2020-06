Confedilizia: bene superbonus al 110% ma serve estensione al 2022

(Teleborsa) - Come sfruttare al meglio ildel 110% negli immobili in condominio. È ciò di cui si è parlato nel corso di una riunione del, alla quale hanno partecipato legali, tecnici, esperti del settore ed amministratori.Dallo scorso 18 maggio – come confermato da una recente faq della Presidenza del consiglio – è possibile convocare le. Occorre quindi organizzarsi sui passi da compiersi per riuscire ad adottare, in breve tempo, le delibere per avviare i lavori utili ad accedere adpotenziati.Al proposito, nel corso della riunione si è ricordato che per approvare gli interventi volti alladegli edifici individuati attraverso un attestato dio una, è sufficiente una maggioranza molto ridotta, la più bassa che ci sia in ambito condominiale (la stessa utile per approvare, ad esempio, un rendiconto consuntivo o un bilancio preventivo).Allo stesso tempo, però, si sono anche evidenziate le. Soprattutto per gli interventi antisismici, infatti, è emerso che occorre eseguire una serie di indagini preliminari che richiedono necessariamente del tempo. Per questo, l’appello unanime di tutti i partecipanti è stato per un, così da consentire a tutti i condominii interessati di usufruire delle speciali agevolazioni fiscali previste.Il Coordinamento, infine, ha discusso e approfondito leper lo svolgimento delle riunioni condominiali in sicurezza. In proposito, è emerso che compito principale dell’amministratore è di trovare un luogo idoneo per lo svolgimento dell’assemblea, opportunamente igienizzato. Non sono state individuate altre responsabilità.Un cenno, da ultimo, il Coordinamento condominiale Confedilizia l’ha dedicato alla possibilità di ricorrere allaper farsi rappresentare in assemblea. Possibilità che – come è sempre buona consuetudine – va fatta presente ai condòmini che non ritenessero di intervenire di persona.