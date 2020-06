FS Italiane, Battisti: "Rilancio del turismo nazionale è tra priorità del Gruppo"

(Teleborsa) - Rilanciare il turismo nazionale. Con questo obiettivo, a partire da domenica 14 giugno, ilarriverà inall'fermando anche ine nelIl nuovo collegamento– annuncia ilin una nota – unirà tutti i giornicon la costa tirrenica, facilitando gli spostamenti di chi dalle due principali città italiane vuole raggiungere facilmente in treno alcune delle spiagge e dei borghi fra i più belli d'Italia."Il rilancio del turismo nazionale è una delle priorità del Gruppo FS Italiane – ha commentato–. Per la prima volta il Frecciarossa 1000 unirà in estate Roma e Milano passando per la Versilia, l'Argentario e il Levante Ligure, territori ad altissima attrattività turistica che saranno collegati direttamente all'Alta velocità italiana. Un nuovo servizio che permetterà di scoprire e riscoprire le bellezze culturali e paesaggistiche del nostro Paese, distribuendo i flussi turistici non solo nelle grandi città ma anche nelle località di medie e piccole dimensioni. Contribuiamo in questo modo a un vero e proprio rilancio dell'economia e del settore turistico di tutta l'Italia".I Frecciarossa da e per la Versilia, l'Argentario, il Levante ligure e Chiusi sono fra le principaliche prevede più collegamenti fra le principalità località del Paese. Torna anche il Frecciarossa da e per Chiusi-Chianciano Terme. L'obiettivo – spiega FS – è soddisfare la domanda stagionale turistica verso le principalità località di mare su tutta la costa ligure e tirrenica, verso le aree di Chiusi, Siena e le sue Terre, la Val di Chiana, la Val d'Orcia, l'Amiata e il Trasimeno.A breve – si legge nella nota – sarà possibile acquistare idi entrambi i collegamenti sull'App Trenitalia, il sito web trenitalia.com, nelle biglietterie e su tutti i canali di vendita convenzionati.Viene facilitato, inoltre, l'per invogliare sempre più persone a lasciare l'auto privata a casa salvaguardando l'ambiente.