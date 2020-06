Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, all'indomani dell'aumento del Pepp da parte della BCE.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,133, in attesa dei dati sul mercato del lavoro statunitense. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,52%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,33%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +172 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,41%.avanza dell'1,50%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,13%, e su di giri(+1,7%). Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,44% sulBuona la performance a Milano dei comparti(+5,99%),(+3,23%) e(+3,07%).Nel listino, i settori(-1,98%) e(-0,71%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+8,81%),(+7,09%),(+5,18%) e(+4,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,16%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,39%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,96%.scende dell'1,42%.Al Top tra le azioni italiane a(+16,45%),(+7,32%),(+6,06%) e(+5,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,50%.Calo deciso per, che segna un -1,97%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,40%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,33%.