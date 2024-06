Listini europei poco mossi, occhi ai dati sull'inflazione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità, con gli investitori che guardano al dato sull', l'indicatore più seguito dalla Fed per delineare la politica monetaria.Intanto, stamattina è emerso che il tasso di disoccupazione in è salito al 6% nel mese di giugno, l'inflazione in è scesa al +3,4% su anno nello stesso mese, l'inflazione in si è assestata a +2,1% su anno sempre a giugno, l'inflazione in Italia è rimasta a +0,8% su anno a giugno (sotto le attese).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,07. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,30%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,59%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +160 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con ilpari al 4,08%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,40%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,43%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,59%.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 33.176 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 35.379 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il(+0,39%); come pure, leggermente positivo il(+0,24%).di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,85%.avanza del 2,31%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,75%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,74%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,09%. Calo deciso per, che segna un -2,18%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,52%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,38%.di Milano,(+3,02%),(+2,95%),(+2,72%) e(+1,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,58%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,48%. Tentenna, che cede l'1,21%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.