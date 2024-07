Piazza Affari stabile. Borse europee in calo

S&P-500

(Teleborsa) -, che si ferma sulla linea di parità,, grazie al buon andamento di alcune Blue-Chips. Nel frattempo, Wall Street si conferma poco sopra la parità, con l'che guadagna lo 0,35%., anche se il taglio dei tassi annunciato a giugno deve considerarsi (per ora) un caso isolato. La Fed continua a segnalare un possibile taglio a settembre, ma anche la BCE potrebbe aspettare l'autunno per un altro intervento.Sul fronte macroeconomico da segnalare il, che ha registrato un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua, in linea con la stima preliminare. Nel pomeriggio, il dato delleha sorpreso in positivo segnalando una c erta tenuta degli affari (+0,4% il dato core).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,088. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno dell'1,52%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 80,85 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,71%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,39%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,22%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,69%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.369 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 36.636 punti.Guadagni frazionali per il(+0,38%); senza direzione il(-0,11%).di Milano, troviamo(+3,28%),(+2,36%),(+2,26%) e(+2,12%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,59%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,46%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,94%.del FTSE MidCap,(+3,12%),(+3,11%),(+2,42%) e(+1,94%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,16%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,53%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,33%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,13%.