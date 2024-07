Mercati europei in rialzo con focus sulle trimestrali. A Milano spicca Eni

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

ENI

Moncler

Brunello Cucinelli

Iveco

STMicroelectronics

Stellantis

Saipem

Amplifon

Webuild

Ferragamo

Alerion Clean Power

Maire Tecnimont

Ariston Holding

Tinexta

Reply

IREN

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. L'attenzione degli investitori resta sulla stagione dei risultati societari, per confermare o smentire le aspettative di crescita degli utili nei prossimi trimestri.Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che a luglio 2024 si sono registrati, secondo l'Istat: l'indice del clima di fiducia dei consumatori è stimato in aumento da 98,3 a 98,9 (valore più elevato da febbraio 2022); invece l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese scende da 94,5 a 94,2 (in calo per il quarto mese consecutivo e sotto la media degli ultimi 12 mesi).L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,085. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.370 dollari l'oncia. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,08%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +139 punti base, con ilche si posiziona al 3,82%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,18%, buona performance per, che cresce dello 0,86%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,83%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 33.866 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 36.064 punti. Senza direzione il(-0,13%); in lieve ribasso il(-0,26%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,77% (dopo la trimestrale sopra le attese e la promessa di un'accelerazione sul buyback). Ben impostata, che mostra un incremento del 2,85%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,73%. In luce, con un ampio progresso dell'1,79%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,84% (gli analisti hanno tagliato le valutazioni dopo la trimestrale deludente). Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,01%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,90%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%.di Milano,(+5,41%, ha confermato la guidance dopo il 1° semestre in crescita),(+1,76%),(+1,49%) e(+1,36%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -12,68% ( ha tagliato la guidance 2024 dopo il secondo trimestre in netto calo).scende del 3,77%. Calo deciso per, che segna un -3,32%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.