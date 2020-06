Trump: "Stiamo tornando, ora riaprire il Paese"

(Teleborsa) - "È un grande giorno per il nostro Paese. Abbiamo la più grande economia del mondo. Numeri incredibili., l'economia sta ripartendo. Non so perché alcuni governatori non abbiano ancora tolto il lockdown: è".Sono alcune delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente USAin conferenza stampa alla Casa Bianca dopo la pubblicazione del rapporto sull'occupazione di maggio che ha certificato il calo della disoccupazione al 13,3% e la creazione di 2,5 milioni di posti di lavoro in un mese.Secondo Trump, il rapporto "Il mio piano per", ha aggiunto in merito alle proteste in corso in tutto il Paese per la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis durante un fermo.Tornando all'economia, Trump stima che il prossimo anno l'economia "sarà ancora più forte. Potrà fermarci solo la cattiva politica, quella di sinistra, i democratici, con il Green New Deal e l'aumento delle tasse", ha poi dichiarato, lanciando allo stesso tempo un appello ai Dem per lavorare insieme perché "farebbe la differenza".Per il Presidente USA, i dati di aprile sono, riferendosi alla ripresa rapida dopo un crollo. "Questo è unOra la traiettoria è grandiosa" ha detto Trump che si attende una ripresa costante fino alle elezioni di novembre."Penso che avremo un agosto molto buono, forse anche luglio. Forse un settembre spettacolare", ha concluso.