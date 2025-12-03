Planetel, Pianetti: completare l'offerta puntando su cybersicurezza e datacenter

(Teleborsa) - "Planetel prosegue il suo percorso. Il primo semestre è stato di soddisfazione e in crescita
, e i secondi sei mesi stanno proseguendo con lo stesso trend. Anzi, direi che miglioreremo
, con numeri in crescita e di consolidamento nei vari servizi che noi offriamo". Lo ha detto a Teleborsa Bruno Pianetti, Presidente ed Amministratore Delegato di Planetel
, in occasione dell'ottava edizione della "Mid & Small - Milan 2025"
, evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.
"Stiamo completando l'offerta
per i clienti", spiega l'Ad, "Stiamo puntando molto sui servizi che vanno oltre la fibra ottica
, quindi tutto quello che è il mondo della virtualizzazione
, dei servizi cloud
e della cybersicurezza
".
Quest'anno il gruppo Planetel si è ingrandito, con integrazioni e proficue collaborazioni. "Sta procedendo molto bene. Proseguiamo con il nostro trend di crescita organica ma anche di acquisizioni. "Quest'anno abbiamo fatto due operazioni di acquisizioni, una più piccola sul Lago di Garda. Molto strategica, poi, la collaborazione con ORA-0
, perché è un gruppo di esperti nel mondo della sicurezza da lungo tempo, costituisce un'opportunità", aggiunge con soddisfazione Pianetti.
"Li stiamo già integrando nella nostra struttura
: offriamo ai nostri clienti un servizio completo
che va oltre il mondo della digitalizzazione e della virtualizzazione", integrandolo con "tutto quello che è la cybersicurezza
". ORA-0, infatti, "si occupa di sicurezza perimetrale
, di sicurezza endpoint
, ma anche di attività che serve per l'assessment dell'azienda
, la formazione del personale
. Oggi la cosa importante è formare il personale sulle tematiche, su dove devono fare attenzione, perché poi ricorrerle dopo, quando è avvenuto un problema, è troppo tardi".
"Siamo sempre attenti alle opportunità di M&A
. Molto stiamo puntando su quello che è lo sviluppo nella zona del Veneto
", con il "nuovo datacenter
che stiamo costruendo". Questo datacenter sarà dotato di "soluzioni tecnologiche innovative
che vanno verso il mondo dell'intelligenza artificiale
, e si abbina poi con quelli che sono i servizi di cloud, di backup e di cyber sicurezza
". Planetel punta molto su questo trend, "per offrire un servizio completo ai nostri clienti e un'esperienza positiva", conclude Pianetti.