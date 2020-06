Porto di Trieste, il MIT nomina Mario Sommariva Commissario

(Teleborsa) - Commissariamento delche ha dichiarato decaduto Zeno D'Agostino dalla carica di presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. La, ma è stata notificata solo nei giorni scorsi alla Torre del Lloyd. Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione, la carica di presidente dell'Authority che D'Agostino ricopriva dal 2016, sarebbe stata inconferibile, per il precedente incarico di D'Agostino ai vertici della Trieste Terminal Passeggeri, di cui l'Autorità di Sistema Portuale, detiene il 40% delle quote.Tempestiva e immediata l'azione delMinistro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nominando, ha in pari tempo confermato la propria stima nell'operato di Zeno D'Agostino.a Sommariva, attuale Segretario Generale del porto di Trieste, è stato. La nomina vuole garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'Autorità e la conclusione di tutti i procedimenti già in essere. Dal MIT è giunta anche rassicurazione sulla validità ed efficacia di tutti gli atti fino ad oggi adottati sotto la gestione D'Agostino.Va rilevato che Sommariva ha già firmato un decreto di convalida di tutti gli atti deliberati dal 2016 ad oggi."Ringrazio il ministro Paola De Micheli per la fiducia accordata al sottoscritto", ha dichiarato Mario Sommariva. "L', che auspico avvenga nel più breve tempo possibile. Il porto è motore economico della città e non si può fermare".Sommariva, originario di Genova, vanta una lunga esperienza nel settore marittimo. Oltre ad aver rivestito il ruolo di Segretario Generale al porto di Trieste, e al porto di Bari dal 2007 al 2014, ha avuto incarichi di rilievo nell'ambito delle politiche del lavoro del settore portuale.