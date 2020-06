Allarme Confcommercio: "esplode" il disagio sociale

(Teleborsa) - Ia causa del forte peggioramento dele dell'aumento deiad alta frequenza d’acquisto.L'allarme è stato lanciato dalche mensilmente calcola il. Ad aprile 2020, l'indicatore si è attestato su unin aumento di 22 punti rispetto a marzo, toccando un(l’indice è calcolato dal 2007) a seguito del peggioramento del mercato del lavoro.Ad aprile il, al livello più basso da novembre 2007. Includendo una parte dei sottoccupati tra i disoccupati, fermo restando il complesso delle persone presenti sul mercato del lavoro, la situazione si conferma già meno favorevole. ma i, valore più che doppio rispetto al valore di marzo di quest’anno e di aprile 2019.Come nel precedente numero anche questo mese sono state necessarie alcune imputazioni per limitare la sottostima della disoccupazione. In particolare, la decisa riduzione delle forze di lavoro -758mila unità, somma dei cali degli occupati (-274mila) e dei disoccupati (-484mila) - ed il contemporaneo aumento degli inattivi (+746mila) ampliano l’area degli scoraggiati. Allo stesso tempo ad aprile, considerato che la quasi totalità delle ore di CIG autorizzate era con causale Covid-19, si è scelto di utilizzare come tiraggio - la quota delle ore autorizzate effettivamente utilizzate - una percentuale del 95%.Nello stesso mese isu base annua, in aumento rispetto allo 0,6% di marzo.