Conte prepara il Piano "rinascita": le incognite

(Teleborsa) - Prosegue il lavoro del Premierin vista deglicome ha annunciato nell'ultima conferenza stampa del 3 giugno. Al centro, un primissimo piano per la ripartenza che trarrà forza da tre punti-chiave più volte sottolineati dal Capo del Governo: il(al centro anche del prossimo Dl), ila cominciare dall'estensione dell'Alta Velocità,per gli investimenti.Un lavoro che si avvarrà della prima versione del rapporto sullaconsegnata a Palazzo Chigi dalla task force guidata da VittorioIl documento, che contiene un centinaio di progetti per 20 obiettivi oltre a principali criticità e suggerimenti, è il risultato di una serie di confronti con i singoli esponenti del Governo ma anche con manager e rappresentanti di categorie. Si parte, ovviamente, dall’individuazione delle infrastrutture di "interesse nazionale" per le quali bisognerà introdurre una procedura ad hoc, attraverso un "presidio di esecuzione" con l'obiettivo di snellire le procedure per la realizzazione delle opere. Tutto da definire, invece, ildel piano targato Colao.Intanto, in vista degli Stati Generali che nelle intenzioni di Conte dovrebbero essere convocati tra mercoledì e giovedi, crescono le tensioni con ilL'annuncio del Premier in conferenza stampa, non sembra essere piaciuto in casa Dem. Non c'è aria di crisi ma la tensione è altissima, alimentata dal grande nodo che si cela dietro il piano di riforme e investimenti per la fase 3: come spendere leche arriveranno dall'Europa."Non c'ècon il Premier - spegne le polemiche segretario del Partito Democratico, Nicolarichiamando però alla necessità di costruire subito unper affrontare in maniera adeguata leche abbiamo dinnanzi".