Italgas stima per 2020 ricavi superiori a 1,3 miliardi

Italgas

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazioneha esaminato l’andamento previsto dellae gli impatti attesi sull’attività dall’emergenza Covid-19.Rirpsetto alla, la società attendedi euro, undi euro,di euro edi euro. Previsto undi euro e Leverage pari a circa il 60%.Italgas ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti sviluppando la, che ha consentito ai cantieri di ripartire rapidamente ed alle reti di proseguire la loro attività. "Gli effetti della trasformazione digitale in atto - spiega - sono oggi chiaramente evidenti:ed aumento dei controlli sul territorio con l’utilizzo dellequali gas leakege detection, shareview, work on site". Ciò ha consentito al Gruppo di garantire laessenziali in tutti i Comuni serviti e, attraverso l'utilizzo del cloud e degli strumenti digitali, di poter adottare la modalità dgarantendo la salute e la sicurezza delle proprie persone.Commentando leregistrate negli ultimi mesi, Italgas si è aggiudicata la, che equivale a una crescita nell’immediato di circa 40.000 Pdr serviti più altri 38.000 in prospettiva, è stata inserita nella shortlist dei candidati alla gara internazionale per l’acquisto della grecad ha rilevato da AEG Coop il 15% della societàche opera in 49 Comuni del Piemonte.