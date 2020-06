Recovery Fund, Gentiloni: ok discussione, ma nessuno ha chiuso porta

(Teleborsa) - "Che ci sia" sul Recovery Fund damiliardi "una discussione mi parema, non si discute con atteggiamenti di tLo ha detto il Commissario UE all'Economia, Paolo, intervenendo a un evento web organizzato da Il Sole 24 Ore, aggiungendo che "nell'interesse di tutti iquesta proposta deve essere condivisa nella sostanza, ma certamente non la si può modificare sostanzialmente se si vuole essere all'altezza dellaI piani nazionali per la ripresa che gli Stati membri dell'UE dovrebbero preparare entro ottobre per accedere alle risorse della Recovery and Resilience Facility, cuore didellacon un nome più gentile. Sono una cosa completamente diversa", chiarisce ancora l'Eurocommissario secondo il quale un Paese come l'Italia" non può non porsi il problema di riportare, "nel medio-lungo periodo", il rapporto tra debito pubblico e PIL su una traiettoria discendente, ma questo non deve esserealla risposta espansiva che è necessaria, a breve termine, per affrontare la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19.