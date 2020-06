ASPI, Nicola Allocca nuovo direttore risk management

Gruppo Atlantia

(Teleborsa) -, società del, ha annunciato chericoprirà la carica diManager con consolidata esperienza professionale in ambito internazionale, Allocca ricopre attualmente anche l’incarico di Vice Presidente del Comitato Anticorruzione presso la divisione Business dell’OCSE ed è membro della task force B20 su integrità e compliance.E’ inoltre stato Governance Director & Business Continuity Officer in ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni e ha ricoperto ruoli rilevanti in ambito Governance, finance e control in Ernst & Young, Dufry International, Accenture, Finmeccanica.