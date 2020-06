Covid-19: aerei possono volare a pieno carico

(Teleborsa) - L’intricata questione delha trovato uno sbocco definitivo nel decreto pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale. L’obbligo di rispettare un metro di distanza tra le persone continua a valere in tutte le aree delle aerostazioni e a bordo degli autobus, ma viene introdotta lain ragione del fatto che l’aria, rinnovata ogni tre minuti e fatta circolare con flussi verticali, viene purificata attraverso i filtri EPE, gli stessi adottati in ambiente medico-sanitario.(il cui utilizzo è previsto per il tempo massimo di quattro ore prima di essere ricambiata) con cui si presenteranno in aeroporto, sottoponendosi al controllo della temperatura corporea (non superiore a 37.5°).