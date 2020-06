La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che mostra un guadagno dell'1,48% sul, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, locontinua la giornata in aumento dell'1,12%. Sale il(+0,84%), come l'S&P 100 (1,1%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,15%),(+2,00%) e(+1,61%).Tra i(+8,24%),(+4,60%),(+3,18%) e(+3,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,29%.Calo deciso per, che segna un -1,14%.Sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,56%.Tra i(+14,85%),(+8,38%),(+4,58%) e(+3,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,36%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,20%.In caduta libera, che affonda del 2,51%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,15 punti percentuali.Tra i dati, in Italia verrannoalle 10:00 di lunedì che, in base alle analisi degli esperti del settore, èLunedì alle 10:00,, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo (valore previsto: -0,1%).In Germania verrannoalle 08:00 di martedì, per il quale gli addetti ai lavori prevedono un valore di 0,6%.