Trenitalia, De Filippis: "Viaggi no limit nel weekend a tariffe simboliche e oltre 1.700 località"

(Teleborsa) - "Seimila treni per 1.700 località. Cinquecento città d'arte raggiunte e 200 destinazioni tra borghi, spiagge, mare, montagna, parchi, centri wellness e ciclovie. Il turismo di prossimità sposta l'attenzione sui treni regionali. Abbiamo colto la sfida fin da subito, sviluppando nuovi collegamenti, anche intermodali, per le mete più ambite e ricercate". Questi – come spiega in un'– i punti chiave dell'Nell'– spiega De Filippis – entrano "novità assolute come il, per raggiungere Paestum, Agropoli, Ascea, Palinuro e nuovi. E, ancora, ilun collegamento intermodale marittimo alla scoperta di Amalfi e Positano. Grande attenzione anche alla Puglia, con ilverso Otranto o Gallipoli e, altra new entry, il, per partire alla scoperta delle bellezze non solo balneari. Nuovi anche ile il, fino ad arrivare alle spiagge di Jesolo o in montagna con il". L'obiettivo principale per Trenitalia è, infatti, "garantire un, dal mare ai borghi, dalla campagna ai monti e i laghi, in massimo comfort e sicurezza". "Disponiamo di treni – continua il capo della Divisione Passeggeri Regionale – riciclabili fino al 97%, come i nuoviprogettati intorno alle esigenze delle persone. Fino a 18 posti bici e spazi dotati di ricarica per quelle a pedalata assistita o per monopattini elettrici. Poniamo molta attenzione agli amanti della mobilità dolce. Recentemente abbiamo introdotto la possibilità di portare a bordo gratuitamente anche monopattini, hoverboard e monowheels, oltre alle biciclette pieghevoli". Sul fronte delle iniziative di Trenitalia prevedono anche il"Come per le altre guide, – afferma De Filippis – abbiamo cercato quali fossero le piste ciclabili a pochi passi dalle stazioni e i percorsi particolari a due pedalate dai nostri servizi. Il risultato sono 20 percorsi mozzafiato da una media di 20 fino a 180 chilometri, come la Tarvisio-Grado, la Ortona-Vasto, che costeggia il mare in uno scenario meraviglioso, e la Lecce-Squinzano, per pedalare tra gli ulivi"."Per incentivare un'estate all'insegna della vacanza italiana – spiega De Filippis – Trenitalia offre nei weekend lache a solipermette di viaggiare ovunque, illimitatamente, per 4 fine settimana, dalle 12 del venerdì alle 12 del lunedì. Disponibile laper godere, senza pensieri, di tutti i weekend dell'estate al prezzo diPer le famiglie, grazie alla, un ragazzo sotto i 15 anni viaggia gratis per ogni adulto pagante. Per chi parte per un tour dell'Italia zaino in spalla riconfermiamoche consentono viaggi illimitati per 3 o 5 giorni a partire da 40 euro. E, per finire, una speciale opportunità riservata agli abbonati ai nostri treni è la: i titolari di un abbonamento regionale viaggiano ovunque in due al prezzo di un solo biglietto".Aumentate, inoltre, le"In meno di 15 giorni – afferma De Filippis – abbiamo allestito 1.200 treni con indicazioni, percorsi e separazione dei flussi tra salita e discesa. Numeri imponenti: 150 chilometri di adesivi a pavimento, 750mila sticker e penduli, 6.500 monitor aggiornati continuamente con le regole per un viaggio sicuro. Settemila dispenser con gel igienizzanti su tutti i treni e, per garantire Il distanziamento sociale, marker sui sedili e una nuova sperimentazione digitale che consente alle persone di prenotare il proprio treno regionale: dal 19 giugno saranno 1.500 i treni oggetto del test. La differenza però la fanno le persone, rispettando le regole come indossare la mascherina a bordo".