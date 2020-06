Inail, infortuni sul lavoro in calo nel primo trimestre

(Teleborsa) -, denunciati all', n, pari a114 mila (97 mila in occasione di lavoro e 17 mila in itinere), conrispetto all'analogo trimestre del 2019.È quanto emerge nella nota trimestraledove si sottolinea che quelli con esito mortale sono stati 163 (112 in occasione di lavoro e 51 in itinere), 49 in meno rispetto al primo trimestre del 2019.Nel complesso, il "sostenuto calo degli infortuni sul lavoro è idel mese di marzo (-32,8%), a seguito dellaconsiderata non essenziale per il contenimento dell'", come si legge nella nota Istat.A differenza degli altri comparti,delle denunce nel mese di marzo 2020 rispetto all'anno precedente.Le malattie professionali denunciate all'Inail e protocollate nel primo trimestre del 2020 sono state 14.101, in diminuzione di 1.799 casi (-11,3%) rispetto all’analogo trimestre dell'anno precedente. Anche in questo caso, il forte calo è condizionato dalla progressiva sospensione delle attività produttive non essenziali nel periodo di lockdown.