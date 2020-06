Stati Generali, Federdistribuzione: no investimenti a pioggia, occasione storica per agroalimentare

(Teleborsa) - Interventie di veloce attuazione a sostegno deiper quella che per la filieraè "un'occasione storica". È la ricetta economica di, direttore generale di, a margine della giornata di lavoro agli Stati Generali."Dobbiamo reagire al forte calo del reddito disponibile da parte dellecon stimoli ai consumi attraverso misure incisive e di veloce attuazione, come il sostegno ai redditi più colpiti e la riduzione delle aliquote Iva"."Laha un ruolo chiave all'interno della filiera agroalimentare – ha aggiunto Viviani – rappresenta il principale sbocco per la produzione nazionale e l'anello di congiunzione tra i consumatori e laCome rende noto, l'85% dei prodotti che passano nei canali dellaè espressione del. I fornitori della Marca del Distributore sono per oltre il 90% nazionali e l'80% di questi è composto da piccole e medie imprese: "una grande attenzione verso il territorio, che funge da vetrina per le eccellenze italiane"."La collaborazione con le altre parti della filiera è costante – ha proseguito– ma per essere sempre più efficaci nella valorizzazione dei nostri prodotti è necessario introdurre più efficienza, favorendo, anche da parte delle istituzioni, un percorso di ampliamento delle dimensioni dellee un loro processo di accorpamento in consorzi o cooperative, riuscendo così ad assumere più massa critica per affrontare gli investimenti necessari e le sfide di un mercato che diventa sempre più competitivo"."Importante – ha concluso il direttore generale di– sarà non attuare una politica di investimenti a pioggia ma orientare le risorse verso provvedimenti mirati, in grado di attivare percorsi di miglioramento e competitività".