Atlantia prosegue cauta in Borsa

Atlantia

FTSE MIB

gestore della più estesa rete autostradale europea

Atlantia

(Teleborsa) - Seduta cauta per, che presenta una flessione dello 0,65% in Borsa, mentre si avvicina la scadenza di fine mese per sciogliere il nodo delle concessioni autostradali. Il mercato sembra tranquillo e si pone in una condizione di attesa.Un altro affondo ieri dal Premier Conte, che ha definito la proposta "non accettabile durante la conferenza stampa di chiusura degli Stati generali. La società, intanto, ha fatto appello a Bruxelles, in inviando una lettera in cui sollecita una risposta e denuncia la modifica unilaterale del contratto (Milleproroghe).L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 14,65 Euro. Primo supporto visto a 14,32. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14,15.